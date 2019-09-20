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22 сентября • обновлено в 10:51
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Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозреватель Все статьи автора

Американская разведка сдала Трампа

16.4т

Американские СМИ сообщают, что президент США Дональд Трам может давить на украинское правительство, чтобы оно помогло ему на президентских выборах 2020 года - ред.

То есть, если это правда, то Трамп не давал помощь Украине до того момента, пока они не найдут и не сдадут ему грязь на сына Байдена?

Сказать, что я удивлён - никоим образом. Трамп с его полным отсутствием норм поведения и морали, был и есть хулиган в политике, потому он мог спокойно сказать, что русские пусть найдут компромат на Клинтон, а сейчас мог требовать компромат на Байдена у украинцев в обмен на помощь.

Скандал ли это? Конечно! Но так как Трампу плевать, а его сторонникам тем более плевать, то ему это не повредит в политическом смысле никак среди своих. Но если это противозаконно и связь будет установлена, то вполне возможно это поможет импичменту, как ещё одна статья. Хотя импичмент в конечном итоге имеет ноль шансов - сенат в руках республиканцев.

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Интересный штрих - разведка ведь Трампа сдала, несмотря на попытки директора замазать этот скандал. Таким образом, очередной раз я понимаю, что сколько Трамп не будет менять руководство, но среднее звено компетентных органов США им уже сыто по горло и ни один президент не смог свалить эти ведомства в конечном итоге, несмотря на все попытки. А это уже 6й президент, который пытается бороться с разведкой и безопасностью.

Джулиани - был нормальный мэр и много сделал хорошего и зачем ему эта политическая грязь, я ума не приложу.

И дальше мы опять приходим к сравнению двух куч навоза в 2020 году, которая из них получше пахнет. Всепоглощающая ирония в том, что независимые решат это в самый последний момент на волне последних событий. Так как демократы, по-моему, сделают всё, чтобы проиграть, а компания даже ещё не началась.

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Автор
Александр Флинт Александр Флинт
Темы
Политические скандалы в США Выборы в США
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
Выборы Президента
Источник
Источник: Facebook Александра Флинта
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Отож бо...і якби потім ще на третій, четвертий термін не пішов Трамп, почавши авторитизувати Штати..
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