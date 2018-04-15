"А ты уже растоптал iPhone?" Российский депутат нелепо ответил США

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский растоптал свой планшет iPad в знак протеста против санкций, ранее введенных США.

Видео Петровский выложил в своем Facebook, передает "Обозреватель".

"В нашей стране планируется запрет на американские товары — мы, депутаты, должны показать пример", - написал депутат в ответ одному из комментаторов.

Facebook Дмитрия Петровского

По словам депутата, теперь он будет пользоваться планшетами китайского производства.

Пользователи сети раскритиковали действия Петровского.

"Заставили дурака богу молиться", - написала Светлана Иорданская.

Facebook Дмитрия Петровского

"Хороший планшет, надежный. Такого борова на себе выдерживает. Надо брать", - отметил Олег Болотаев.

Facebook Дмитрия Петровского

На замечания пользователей о том, что соцсеть Facebook так же является американской, депутат отметил: "При помощи ФБ мы выбирали того президента США, что хотим - ФБ наш".

Facebook Дмитрия Петровского

Как сообщал "Обозреватель", пользователи интернета высмеяли намерения премьер-министра России Дмитрия Медведева, который предложил запретить продажи американских товаров в ответ на западные санкции.