"А потом они стали Россией": Трамп поглумился над распадом СССР

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме объяснил гражданам государства, что такое СССР.

Курьез произошел во время выступления перед избирателями в штате Огайо, где Трамп также пытался пояснить, что такое СНГ.

"Помните Советский Союз, когда они все были вместе? До того, как они все не решили, что будут называть себя Россией. Когда они были вместе, это всегда было их мечтой, а потом они стали Россией", - сказал Трамп.

Лидер Штатов говорил также о развитии энергетики, отметив, что СССР "проделал хорошую работу" в этом плане. "Но теперь мы сильнее, чем Россия. Сейчас мы намного сильнее, чем Саудовская Аравия", - похвалился Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США заявили, что Трамп внезапно захотел подружиться с Путиным, однако этому препятствуют "негативные действия РФ".

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