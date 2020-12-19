108-летняя американка назвала четыре правила долгой жизни

Жительница американского города Нью-Броктон, штат Алабама в США, отметила 108-й день рождения и назвала секретом своего долголетия четыре правила: верить в Бога, много работать, быть добрее и не лезть в чужие дела.

Как сообщает The Southeast Sun, женщина по имени Кэрри Ли Рейнольдс является потомком первой чернокожей семьи, поселившейся в городе после завершения Гражданской войны в США и освобождения рабов. Кроме нее, у родителей было еще девять детей.

Сообщается , что в шесть лет Рейнольдс пережила "испанку" – смертельный грипп, который в 1918-1919 годах унес жизни десятков миллионов людей, и нынешний COVID-19 – вторая серьезная пандемия, которую она застала.

С днем рождения женщину поздравлял весь город. Мэр Нью-Броктона устроила перед домом долгожительницы небольшой парад и вручила символический ключ. Также по видеосвязи ей позвонили родственники из других городов, чтобы поздравить с юбилеем.

Отметим, что у каждого из долгожителей есть секрет долгой жизни. Так, например, 103-летний американец своим назвал – пиво. Мужчина ежедневно выпивает баночку Coors Light.

100-летняя жительница Великобритании Дорис Олив Неттинг также считает этот напиток причиной своего долголетия. Британка утверждает, что на ежедневное употребление пива ее подвигла реклама пенного напитка, в которой говорилось, что в нем содержится много железа.

А вот 122-летняя филиппинка Франциска Сусано считает, что прожила столько лет благодаря свежим овощам. Она любит кабачки, баклажаны, окру, корнеплоды и мед. Также женщина считает, что своим долголетием обязана губной гармошке, на которой играет каждый день.

При этом известный российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал главным способом продлить жизнь занятия спортом. По его словам, только они дают преальный результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, главной артисткой-долгожительницей мира является Бетти Уайт. Ей 98 лет. За свою телевизионную карьеру актриса удостоилась шести премий "Эмми" и двадцать три раза была номинирована на награду.