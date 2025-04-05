Виталий Кличко с представителями посольств высадили 50 деревьев в Киеве на острове Оболонском

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с представителями 21 посольства, аккредитованных в Украине, высадили на острове Оболонском 50 деревьев: клены, райские яблони, сакуру, рябину. Их столице подарили представители социально-ответственного бизнеса, ранее высадившие на острове 360 деревьев.

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Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы.

Двухмесячник "Действовать вместе – менять Киев" продолжается с середины марта. В городе убирают несанкционированные места накопления мусора, благоустраивают и озеленяют общественные просторы.

А сегодня, 5 апреля, в столице проходит общегородская толока на 40 локациях.

Киев создает условия, когда каждый может приобщиться, чтобы городское пространство стало чище и красивее – от локальных инициатив во дворах до крупных толок и партнерских проектов с социально-ответственным бизнесом, подчеркнул Виталий Кличко.