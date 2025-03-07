В Киеве в годовщину гибели почтили память Героя Украины Дмитрия Коцюбайло. Фото и видео

В центре Киева почтили память Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла, отдавшего жизнь за Украину в бою с врагом. На могилу легендарного воина пришли родственники, собратья и неравнодушные граждане.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Свой последний бой Герой принял на Донбассе.

Так, утром пятницы, 7 марта, на Аскольдовой могиле почтили память Героя Украины Дмитрия Коцюбайло. У могилы легендарного воина состоялся молебен, на котором присутствовали родные и бойцы батальона "Волки Да Винчи", а также неравнодушные граждане.

После панихиды на могиле командира состоялась присяга новичков батальона.

Напомним, 7 марта 2023 года в боях за Украину погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". В свое время он получил высшую государственную награду – звание Герой Украины. Свой последний бой воин принял под Бахмутом в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 5 марта, прошла церемония прощания с военным, старшим братом общественного активиста и участника Евромайдана Романа Ратушного – Василием. Защитник Украины погиб 27 февраля в результате вражеской атаки.

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