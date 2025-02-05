В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и грузового микроавтобуса. Подробности и фото

В Дарницком районе Киева в среду, 5 февраля, произошла авария с участием грузового микроавтобуса и маршрутки. В результате ДТП временно останавливалось движение трамваев в сторону станции метро "Позняки".

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"ДТП с участием маршрутки и грузового микроавтобуса по улице Ялтинской в сторону Парка "Партизанская слава", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе "Киевпасстранса" аварии повлияла на общественный транспорт. В результате ДТП задерживалось движение трамваев №№ 8, 27, 29 в направлении станции метро "Позняки".

Напомним, в Дарницком районе Киева ночью среды, 29 января, легковушка на большой скорости протаранила семь припаркованных машин. Как оказалось, виновник ДТП сел за руль в состоянии опьянения, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Брестском проспекте Ford Explorer на переходе сбил женщину, которая пересекала дорогу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

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