В Киеве перекресток полностью засыпало камнями, которые во время движения выпадали из самосвала. Видео

В Киеве в среду, 6 ноября, из грузовика-самосвала во время движения высыпалось большое количество камней на проезжую часть дороги. Событие произошло возле станции метро "Выдубичи".

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Были ли повреждены другие машины в результате ЧП, неизвестно.

Так, вблизи станции киевского метрополитена "Выдубичи" на перекрестке улицы Стройиндустрии и Набережно-Печерской дороги с грузового автомобиля во время движения высыпалось большое количество камней.

В результате чрезвычайного происшествия груз самосвала "усеял" участок дороги на расстоянии около 100 метров. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Броварах Киевской области во время движения у прицепа легкового автомобиля оторвалось колесо и задело 4-летнюю девочку. Ребенка оперативно госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева водитель Audi, который, по информации следствия, находился за рулем под хмельком, во время комендантского часа протаранил припаркованную машину военного. В результате ДТП пострадали два человека.

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