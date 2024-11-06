В Киеве перекресток полностью засыпало камнями, которые во время движения выпадали из самосвала. Видео
В Киеве в среду, 6 ноября, из грузовика-самосвала во время движения высыпалось большое количество камней на проезжую часть дороги. Событие произошло возле станции метро "Выдубичи".
Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Были ли повреждены другие машины в результате ЧП, неизвестно.
Так, вблизи станции киевского метрополитена "Выдубичи" на перекрестке улицы Стройиндустрии и Набережно-Печерской дороги с грузового автомобиля во время движения высыпалось большое количество камней.
В результате чрезвычайного происшествия груз самосвала "усеял" участок дороги на расстоянии около 100 метров. Информация о пострадавших пока не поступала.
Напомним, в Броварах Киевской области во время движения у прицепа легкового автомобиля оторвалось колесо и задело 4-летнюю девочку. Ребенка оперативно госпитализировали.
Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева водитель Audi, который, по информации следствия, находился за рулем под хмельком, во время комендантского часа протаранил припаркованную машину военного. В результате ДТП пострадали два человека.
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