В Киеве начали работать пункты утилизации елок: где можно сдать дерево

В Киеве в четверг, 4 января, начали работу пункты приема новогодних елок. Сдать хвойные деревья можно в 44 локациях города, в частности, расположенных в столичных парках.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. На утилизацию принимают только живые деревья без декоративных украшений.

"В столице с 4 января заработают пункты приема новогодних елок для экологической утилизации. В этом году Киев расширил их количество до 44-х. Там их измельчают на щепу и затем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это помогает сохранять влажную летом и защищать корни растений от перемерзания в холодное время года", – сообщили в пресс-службе.

Пункты будут размещаться в парках, скверах и на территории коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств. Следует отметить, что на некоторых локациях можно сдать деревья в любое время, кроме комендантского часа.

Чтобы узнать полный список адресов утилизации, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве коммунальщики обработали хвойные деревья, чтобы предотвратить случаи самовольной вырубки перед новогодними праздниками. Такие елки и сосны обозначали предупредительными табличками.

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