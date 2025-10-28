В Киеве мужчина на улице устроил стрельбу: есть раненые. Подробности и фото

В Подольском районе Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, устроил стрельбу возле подъезда жилого дома. В результате этого ранения получили двое прохожих.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, инцидент произошел на днях поздно вечером возле одного из жилых домов в Подольском районе на проспекте Европейского Союза. Предварительно было установлено, что мужчина распивал алкогольные напитки в компании знакомых и спровоцировал конфликт с местными жителями, которые проходили рядом.

"В ходе спора он достал из сумки пистолет, начал размахивать им и произвел выстрелы в сторону двух прохожих – мужчин 39 и 37 лет. В результате выстрелов один из них получил огнестрельное ранение ноги, другой – живота", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако его оперативно нашли и задержали – им оказался 40-летний житель Киева, проживающий в том же районе. По месту его проживания был найден и изъят травматический пистолет.

По факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали молодого человека, который, по информации следствия, напал на мужчину. Злоумышленник ранил ножом прохожего после того, как тот отказался угостить его сигаретой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!