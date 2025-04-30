Выплата помощи жителям поврежденных домов в Святошино: в КГГА назвали сроки

В Киеве до конца недели начнут выплачивать помощь жителям Святошино, чье жилье повреждено в результате атаки 24 апреля. На 30 апреля жители уже подали 46 заявлений на компенсацию аренды жилья.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Всего в результате ракетных обстрелов было повреждено 106 зданий

"До конца недели начнут выплачивать помощь жителям Святошино, чье жилье повреждено в результате атаки 24 апреля. На 30 апреля жители уже подали 46 заявлений на компенсацию аренды жилья (по 40 тыс. грн). 618 человек обратились за единовременной материальной помощью в размере 10 тыс. грн в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам"", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, подать заявление на получение помощи можно в пункте поддержки: в специализированной школе I-III ступеней №96 им. Антонова на ул. Александра Оксанченко, 2.

Коммунальные службы оперативно убирают последствия разрушения 24 апреля. Только в Святошинском районе вывезли 2888 кубометров строительного мусора. Для временного закрытия окон было использовано 18 900 кв. м защитной пленки, более 840 кв. м OSB-плиты и 696 кв. м фанеры.

Всего в результате атаки повреждено 106 зданий, из них – 84 жилых. 1 здание полностью уничтожено, 8 получили значительные повреждения и нуждаются в инструментальном обследовании.

"На протяжении 2022–2025 годов в столице уже восстановили 23 жилых дома, нанесших наибольшие повреждения от российских обстрелов. Работы продолжаются еще на 13 многоквартирных объектах", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом.

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