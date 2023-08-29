Стало известно, сколько в Киеве родилось малышей за 550 дней войны

В Киеве за 550 дней полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины родилось 26 984 младенца. Кроме того, за это время в городе поженились 36 772 пары.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Среди новорожденных – 491 двойня и пять троен.

"Несмотря на воздушные тревоги, ракетные обстрелы и войну, в роддомах и хранилищах родились 26 984 младенца: 13 876 мальчиков и 13 108 девочек", – рассказал Поворозник.

Кроме того, чиновник добавил, что с начала полномасштабного вторжения в Киеве поженились 36 772 пары. Он пожелал новорожденным и их родителям здоровья, а вновь семьям – любви и согласия.

Напомним, в Киеве учебный год в столичных школах продлится с 1 сентября по 31 мая. Формат обучения каждое учебное заведение будет выбирать самостоятельно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине упростили процедуру расхода компенсации за "пакет малыша". При этом, имея выбор между получением самого пакета и компенсацией за него, украинцы все чаще выбирают деньги.

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