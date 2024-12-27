Стало известно, когда в Киеве начнут работать пункты приема новогодних деревьев. Карта

В Киеве 2 января начнут работу пункты приема елок и сосен. Они будут открыты во всех районах города, в том числе в парках и скверах.

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Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевзеленстрой". Продажа деревьев продлится до 31 декабря.

"Елки можно будет сдать на экологическую утилизацию. Пункты приема откроются 2 января и будут работать до конца месяца. Обратите внимание: принимаются только живые деревья без декоративных украшений", – говорится в сообщении.

Следует добавить, что пункты приема елок и сосен разместят во всех районах столицы, в том числе в парках и скверах. Оттуда деревья попадают на экологичную утилизацию, где их измельчают на щепу и затем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это делается для сохранения влаги летом и защиты от перемерзания корней растений во время холодов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на новогодние и рождественские праздники не станут отменять или сокращать время действия комендантского часа. Кроме того, в эти дни будут ужесточены меры безопасности.

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