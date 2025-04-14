Слушали российскую музыку на Контрактовой площади Киева в день жестокой атаки по Сумам: нарушителей установили. Фото и видео

Сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины установили молодых людей, которые 13 апреля слушали российскую музыку на Подоле в Киеве. Это они делали, несмотря на замечания прохожих и напоминание о трагедии в Сумах.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. В настоящее время с молодыми людьми работают сотрудники Службы безопасности Украины.

По словам правоохранителей, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, где группа юношей на улице громко включила музыку российских исполнителей.

"Несмотря на замечания прохожих и напоминание о трагедии в Сумах, где в результате ракетной атаки погибли люди, молодые люди не выключили российский трек, а сделали музыку громче и начали глумиться над гражданами", – добавили в пресс-службе.

Правоохранители оперативно установили личности всех нарушителей – ими оказались двое 17-летних местных жителей, а также 20-летний житель Киевщины. Свои действия они объяснили тем, что находились в состоянии опьянения, ведь накануне употребляли алкогольные напитки, приобретенные старшим товарищем.

На юношей административные материалы по факту мелкого хулиганства (штраф до 119 гривен или общественные работы сроком от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы сроком от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, или административный арест сроком до пятнадцати суток). А также за распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в общественных местах опьянения (штраф 85 гривен).

Родители нарушителей также привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (штраф до 1700 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумах 13 апреля погибли по меньшей мере 34 человека, среди которых – двое детей. Еще 117 человек получили ранения. Россия нанесла удар баллистическими ракетами с кассетным зарядом для большего поражения утром, когда люди уходили из храма, в большой православный праздник – Вербное воскресенье.

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