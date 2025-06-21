Под Киевом вандал на кладбище повредил более 80 надгробных сооружений. Подробности и фото

Правоохранители задержали мужчину, который по информации следствия, причастен к акту вандализма. Злоумышленник в Буче Киевской области более 80 надгробных сооружений.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, 19 июня в 8:00 к ним поступило сообщение о том, что на одном из кладбищ в городе Буча неизвестный мужчина совершил надругательство над могилами.

"На месте происшествия полицейские установили, что к правонарушению причастен 33-летний мужчина. Злоумышленник повредил более 80 надмогильных сооружений: надгробные плиты, кресты, рамки с фотографиями и элементы ограждения", – уточнили в пресс-службе.

По факту надругательства над могилами, совершенного из хулиганских побуждений (часть 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины), открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали киевлянку, которая совершала хулиганские действия на Аллее Героев. В частности, она пыталась разбросать цветы и успела повредить несколько фото погибших защитников, установленных на клумбе.

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