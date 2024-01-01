Облачно и мокрый снег: прогноз погоды по Киевской области 2 января

В Киеве и Киевской области во вторник, 2 января, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха в регионе днем от 3°С тепла до 2°С мороза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

"Прогноз погоды на 2 января по Киевщине. Облачно. Ночью умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега; днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью и днем от 3°С тепла до 2°С мороза; в Киеве ночью и днем около 0°С", – рассказали в пресс-службе.

В Укргидрометцентре добавили, что в течение следующих дней в Киевской области будет преобладать поле пониженного давления и осадки в виде снега и мокрого снега. В ближайшие сутки температура будет оставаться около 0°С, в дальнейшем ожидаем понижение температуры ночью до -5°С.. -7°С и днем до -4°С... -6°С.

Следует добавить, что в январе 2024 года по всей Украине ожидается резкое понижение температуры и снегопады. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и увеличение количества осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

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