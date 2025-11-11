'На украинском фронте решается будущее Европы': Кличко выступил в Берлине на открытии форума по безопасности Welt

Будущее стран Европы напрямую зависит от ситуации на украинском фронте. Поэтому для безопасности европейских граждан, партнерам необходимо усилить военную помощь Украине, чтобы обеспечить наших защитников всем необходимым.

Видео дня

Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко. Политик выступил в Берлине (Германия) на открытии форума по безопасности Welt.

Приоритетом для Европы остается безопасность и оружие

Ключевыми темами мероприятия, по словам Кличко, стали вопросы европейской безопасности и современных систем вооружений. В форуме приняли участие европейские политики, чиновники, а также представители вооруженных сил и оборонной промышленности Германии.

Мэр Киева отметил, что именно на украинском фронте сегодня определяется будущее Европы, ее стабильность и безопасность.

"Поэтому критически важно наращивание военной помощи партнерами. Расходы на помощь Украине – самая эффективная инвестиция Европы в собственную безопасность. Бездействие и промедление могут стоить гораздо дороже", – объяснил он.

Столичный городской голова также напомнил и об украинских гражданах, которые нуждаются в поддержке, чтобы пережить зимний период. Он призвал оказать любую возможную помощь, в частности, генераторы и другие автономные источники питания.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев передал защитникам на фронт очередную партию необходимой помощи. В частности, большое количество FPV-дронов, а также антишахедов. Мэр столицы напомнил, что с начала года Киев передал различным бригадам на фронт уже более 55 000 БпЛА, почти 350 систем РЭБ, автомобили и средства связи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!