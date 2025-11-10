На Киевщине мужчина обокрал дом матери, а затем в монастыре ограбил прихожанку. Подробности и фото

В Белоцерковском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, обокрал дом собственной матери. Затем злоумышленник в монастыре напал на женщину и ограбил ее.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит наказание в виде длительного срока заключения.

Что известно о преступлениях

По словам правоохранителей, в селе Трушки Киевской области 38-летний мужчина через окно тайно проник в дом своей матери и похитил ювелирные изделия и бытовую технику. Кроме того, злоумышленник, находясь на территории женского монастыря в городе Белая Церковь неожиданно напал на 70-летнюю потерпевшую.

"Он нанес пострадавшей удары руками по телу и голове пока женщина не упала на тротуар. В дальнейшем фигурант выхватил ее кошелек с наличными и скрылся", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит

Полицейские задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения и грабеже (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

