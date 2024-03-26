Между Мадридом и Люксембургом: Киев попал в рейтинг столиц мира с лучшими показателями качества воздуха

Киев второй год подряд вошел в тридцать столиц мира с лучшими показателями состояния воздуха. В 2023 году столица Украины заняла 22-е место в рейтинге и оказалась между Мадридом и Люксембургом.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Соответствующие данные опубликовал портал IQAir World Air Quality.

"В ежегодном мировом рейтинге Киев вошел в тридцать столиц мира с лучшими показателями состояния воздуха. Расположившись между Мадридом и Люксембургом, столица Украины заняла 22-е место в рейтинге, оказавшись в "зеленой зоне", – говорится в сообщении.

Как отметили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по сравнению с 2022 годом позиция Киева в рейтинге улучшилась. Согласно данным 2023 года IQAir World Air Quality Report, концентрация пыли фракции PM 2.5 в столице за прошлый год снизилась с 9.5 до 8.9 мг/куб. м. Это обеспечило украинской столице место в зеленой зоне, рядом с такими городами как Вена (Австрия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания) и другими.

Всего в рейтинг IQAir World Air Quality Report вошло 114 столиц. Среди мегаполисов с наиболее загрязненным воздухом оказались Нью-Дели (Индия), Дакка (Бангладеш), Багдад (Ирак). В список городов с чистым воздухом – Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), Веллингтон (Новая Зеландия), Канберра (Австралия).

IQAir World Air Quality Report – это ежегодный рейтинг, который составляет международная компания IQAir с 2018 года. В отчете представлены данные о качестве воздуха по показателю пыли фракции PM 2,5 из 7 812 городов мира. Данные, использованные в отчете, были собраны из более чем 30 000 станций мониторинга качества воздуха, включая городскую систему мониторинга Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной атаки на Украину 22 марта, российские оккупанты нанесли удары по ДнепроГЭС. В результате произошла утечка нефтепродуктов в Днепр, фиксируется также загрязнение почв.

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