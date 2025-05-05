Кличко показал поврежденный атакой РФ дом на Оболони: его восстановят за счет города. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел дом, который 4 мая был поврежден в результате вражеской атаки. Он отметил, что город восстановит жилье, а пострадавшие жители получат помощь.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Всего было повреждено 18 зданий.

"Осмотрел в Оболонском районе жилой дом, поврежденный в результате вражеской атаки в ночь на 4 мая. Из-за попадания дрона в крышу здания на последнем этаже загорелась квартира. В ней частично повреждено перекрытие и выгорели одна комната и коридор. Город восстановит помещение. И выплатит помощь на аренду жилья пострадавшим жителям", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева уточнил, что в целом из-за обстрела 4 мая в Оболонском районе повреждены 18 зданий, в частности, 14 жилых и 2 детсада. Взрывной волной в домах выбило окна в квартирах и местах общего пользования.

Со своей стороны город оперативно предоставил пленку для временного закрытия поврежденных окон и поможет устранить повреждения.

"Все пострадавшие жители Оболони получат материальную помощь от города – по 10 000 грн. Сейчас поступило 500 заявлений на ее получение", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 4 мая, российские захватчики атаковали Киев "Шахедами". В столице раздавались мощные взрывы, по вражеским целям работали силы ПВО. Из-за падения обломков вспыхнули пожары в домах, пострадали 11 человек, из которых двое детей.

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