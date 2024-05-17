Киев в пятницу сковали утренние пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в пятницу, 17 мая, в последний рабочий день недели утром на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробка наблюдается на проспекте Романа Шухевича (ремонтные работы на Северном мосту и несколько ДТП), почти без проблем идут машины по проспекту Степана Бандеры и улицы Елены Телиги. Тяжело едет транспорт по улицам Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", по проспекту Леонида Каденюка, а также по участку от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до Печерского путепровода. Тянутся машины на Броварском проспектах и Георгия Нарбута (от парка "Победа" в сторону Дарницы), а также улицы Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста).

Есть пробка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и до пересечения с улицей Максима Кривоноса). Тянется транспорт на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины, и тянутся авто на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки). Есть тянучки на улицах Богатырской, Семена Скляренко, тянутся машины на улицах Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Пробка возникла на проспектах Академика Глушкова (от Одесской площади до ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская"), а также есть небольшие проблемы с движением авто на улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") из-за ДТП).

Как всегда тянется транспорт на Брестском проспекте (на участке между станциями метро "Житомирская и "Берестейская", а также от Шулявки и до Галицкой площади) и на бульваре Тараса Шевченко. Есть проблемы на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара улицы Борщаговской и Большой Окруж .

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Ксаверовка Киевской области произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате ДТП пострадали женщина и ее 8-летняя дочь.

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