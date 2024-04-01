Киев сковали пробки: где затруднено движение авто. Карта

В Киеве в понедельник, 1 апреля, утром на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и на левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данныеGoogle Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Тянется движение транспорта на проспекте Романа Шухевича (ДТП и ремонт на Северном мосту), есть проблемы на проспекте Степана Бандеры, улицы Елены Телиги (ДТП), на проспекте Леонида Каденюка (в сторону Дарницкой площади), на участке от проспекта Соборности в сторону берега столицы (от Соцгорода до Печерского путепровода), также немного тянутся авто на улице Петра Радзиня и Дарницкому мосту.

Пробка есть на Брестском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская" и на участке дороги от Шулявки и до Галицкой площади), на проспектах Леся Курбаса, Любомира Гузара и на улице Васильковской. Есть проблемы с движением авто на участке от проспекта Академика Глушкова (от Одесской площади) и до станции метро "Лыбидская".

Как всегда, тяжело двигаются машины на улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и до съезда с Гаванского моста), есть традиционная тянучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и на отдельный участок до Александровской слободки). Тянет транспорт на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны), а также частично затруднено движение на проспекте Воздушных сил Украины (в сторону проспекта Берестейского) и есть проблемы на отдельных участках улицы Большой Васильковской.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области правоохранители заметили легковушку Chevrolet Lacetti, которая подозрительно маневрировала на дороге и после чего наехала на бордюр у остановки общественного транспорта. Как оказалось, водитель авто сел за руль под хмельком.

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