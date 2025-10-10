Изуродованные квартиры и обгоревший фасад: появились кадры последствий попадания дрона в Печерском районе Киева. Фото и видео

В ночь на четверг, 9 октября, Россия в очередной раз массированно атаковала Украину. Под ударом, в частности, оказался и Киев.

Видео дня

В Печерском районе обломки вражеского БпЛА попали в жилой дом, из-за чего есть пострадавшие. Корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло побывал на месте удара и показал фотографии изуродованного здания.

Последствия атаки оккупантов в Печерском районе

На кадрах можно увидеть обгоревший фасад многоэтажного дома, выбитые стекла и следы от пожара.

Возгорание в жилом 17-этажном доме произошло после 2 часов ночи на 6 и 7 этажах. В частности, сообщалось о повреждении ряда квартир. Там происходила эвакуация людей.

В ГСЧС Украины проинформировали, что в Печерском районе во время пожара в многоэтажке, чрезвычайники спасли 20 человек, еще 9 – получили травмы, пятеро переданы медикам.

Что предшествовало

В четверг, 9 октября, под атакой РФ в очередной раз оказались украинские города. Под ударом, в частности, был и Киев. В столице наблюдаются перебои со светом и водой. В Печерском районе обломки БпЛА попали в жилой дом, из-за чего есть пострадавшие.

Как писал OBOZ.UA, Украина в ночь с 9 на 10 октября находилась под одной из самых массированных воздушных атак за последние недели. Российские оккупационные войска запустили более 100 дронов-камикадзе типа "Шахед". Под ударом оказались несколько областей центральной Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!