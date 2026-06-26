Девушка демонстративно вытерла ноги о флаг ЛГБТИК+ в Киеве, и карма настигла её: что произошло

В бьюти-баре "G × KYIV" уволили девушку, которая 21 июня во время марша "КиевПрайд" в столице топтала флаги ЛГБТИК+. Речь идет о студентке КНУ имени Тараса Шевченко Юлиане Казнодий.

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Об этом сообщили на странице заведения в социальной сети Instagram. Там подчеркнули, что не поддерживают её действия.

Что известно

Так, в воскресенье, 21 июня, во время КиевПрайда, в центре города заметили девушку, которая топтала флаг ЛГБТИК+. На вопрос журналистов о том, почему она это делала, она ответила, что "вытирала ноги", потому что "замазала кроссовки". Как сообщили СМИ, ею оказалась студентка КНУ имени Тараса Шевченко Юлиана Казнодий.

Впоследствии в бьюти-баре G × KYIV, где работала Юлиана, выступили с заявлением о том, что не одобряют подобных действий и высказываний и, что это также возмутило их. Там тогда заверили, что разбираются в ситуации внутри команды. Затем в новом заявлении заведения повторили, что среди клиентов, партнеров и членов самой команды есть ЛГБТК-люди.

"Независимо от страны, опыта или личной истории человека мы стремимся к тому, чтобы каждый чувствовал себя в G в безопасности, с уважением и принятием. Именно поэтому мы абсолютно однозначно не разделяем высказывания и действия Юлианы, а также то, что было сделано с флагом", – говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что сотрудничество с Юлианой прекращено, и сообщили, что впоследствии вернутся с более развернутым напоминанием о ценностях, "на которых строится наш бренд".

"Нам досадно, что в 2026 году мы по-прежнему сталкиваемся с ситуациями, которые разъединяют людей. Мы верим, что сегодня как никогда важно уметь уважать друг друга, даже если наши взгляды различаются", – подчеркнули в компании.

Сама Юлиана накануне опубликовала пост о том, что у неё есть "собственные убеждения, ценности и жизненный опыт", которые сформировали её "как человека", но извинилась за свой поступок.

"Да, мое видение института семьи кардинально отличается… В то же время я понимаю, что мой поступок с флагом ЛГБТИК+ обидел многих людей. Я знаю об этом и прошу прощения, если этим поступком задела чьи-то чувства. Я не ставила целью кого-то унизить", – заявила девушка.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 июня в Киеве состоялся десятый марш "КиевПрайд", к которому присоединились несколько тысяч участников. Вместе с тем в центре столицы собрались и противники-традиционалисты.

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