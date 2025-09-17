Чиновницу, закупившую овощерезки для укрытий Киева, хотят объявить в розыск: уехала на 'лечение' в Турцию

В Киеве прокуратура будет ходатайствовать о розыске и задержании чиновницы Днепровской РГА Ольги Дроздовой, обвиняемой по делу о закупке овощерезок и стульев для укрытий. Женщина уехала в Турцию якобы на лечение.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнице на следующий день после "переезда" должны были избрать меру пресечения.

Что известно

"Прокуратура будет ходатайствовать о розыске и задержании начальницы отдела Управления образования Днепровской РГА, обвиняемой по делу о закупке овощерезок и стульев для укрытий", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, во вторник, 16 сентября, в Днепровском районном суде Киева должно было состояться очередное судебное заседание по обвинению чиновницы в растрате бюджетных средств при закупке овощерезок и стульев для школьных укрытий. Однако сама злоумышленница не появилась.

Вместо этого она подала ходатайство, в котором сообщила, что выехала в Турцию на лечение и в связи с опасением за собственную жизнь из-за военного положения. Поэтому хочет участвовать в судебных заседаниях через видеосвязь. Женщина предоставила в суд договор аренды жилья в Анталии на год.

Напомним, это дело направлено в Днепровский районный суд Киева 19.01.2024 года. Обвиняемая и ранее неоднократно не явилась на заседание, мотивируя это пребыванием на лечении.

"Во время последнего судебного заседания прокурор просил применить к ней принудительный привод, однако суд отказал. Поэтому в следующем судебном заседании прокурор заявит ходатайство об объявлении подсудимой в розыск и ее аресте", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Эта же начальница отдела Управления образования Днепровской РГА в августе 2025 года получила подозрение в уголовном производстве по факту пособничества в завладении бюджетными деньгами организованной группой лиц при закупке генераторов для укрытий в учебных заведениях. Ей было вручено ходатайство об избрании меры пресечения на 18 августа. В настоящее время известно, что женщина выехала из Украины за день до даты судебного заседания.

"Поскольку на вызовы следователей и прокуроров, а также на заседание, где ей должны были избирать меру пресечения, подозреваемая не пришла, ссылаясь на болезнь, 26 августа 2025 года в этом уголовном производстве принято решение о ее объявлении в розыск для задержания с целью принудительного привода в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Голосеевский районный суд Киева дал разрешение на задержание подозреваемой для ее привода в суд", - резюмировали в прокуратуре.

Добавим, правоохранители не называют имя злоумышленницы, однако из собственных источников нам стало известно, что речь идет об Ольге Дроздовой. Подробнее о ней читайте по ссылке.

Что известно

В Киеве для гражданских укрытий на бюджетные деньги закупили необычную технику. Речь идет об овощерезках по 131 958 грн за штуку и электропечке за 725 700 грн. Такие закупки сделали Управление образования Днепровской райадминистрации Киева и художественный лицей "Смена" в том же Днепровском районе столицы, свидетельствуют данные Prozorro.

Как сообщал OBOZ.UA, Днепровская районная государственная администрация Киева досрочно расторгла договор о закупке барабанов и палочек к ним на почти 900 тысяч гривен. Их хотели приобрести для "психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!