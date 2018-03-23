У галереї Лондона показали живі скульптури 49

Скульптури, які оживають. Саме такий арт-проект від однієї з найбільш яскравих художниць сучасності Антеї Гамільтон представила британська галерея Тейт.

39-річна британка Гамільтон працює на стику жанрів. Її роботи поєднують у собі елементи абсурдності та театральності. Вони несуть у собі безліч посилань до історії західноєвропейського мистецтва.

У галерею Тейт Гамільтон запросили вже не вперше.

Художниця навіть увійшла в шорт-лист премії Тернера у минулому році.