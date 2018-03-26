Сара Джесіка Паркер відкриває видавництво 58

Зірка серіалу "Секс і місто" актриса Сара Джесіка Паркер відкриває власне міні-видавництво. Воно існуватиме під опікою під великого видавничого дому Hogarth.

Першу книгу актриса випустить у світ уже в червні цього року. Це буде дебютний роман Фатіми Фарім Мірзи "Місце для нас".

Паркер пояснила, що дуже захоплюється книгами, саме тому в неї і виникла така ідея.

Відомо, що актриса буде читати книги видавництва Hogarth, що готуються до виходу, а ті, які їй дуже сподобаються, буде брати під своє крило і рекламувати різними способами. До реклами Паркер обіцяє залучати і знаменитостей.