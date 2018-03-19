Предательница Украины увидела особую миссию Путина в Крыму 152

Коллаборантка, нелегитимный член Совета Федерации Федерального собрания России от временно оккупированного Крыма Ольга Ковитиди заявила, что жители полуострова не могли доверить его судьбу никому кроме президента страны-агрессора Владимира Путина.

Она считает, что Запад не сможет найти у него тех уязвимостей, которые есть у политиков, проигравших ему на президентских выборах. Свое мнение Ковитиди озвучила в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия 1"