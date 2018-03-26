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Питання Криму: чому у списку Собчак немає кримських татар?

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Гість: заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

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