Депутат Госдумы РФ пригрозил Украине победой Путина 432

Первый заместитель главы Комитета нелегитимной Государственной Думы России по контролю и регламенту Олег Нилов заявил, что после победы Владимира Путина на выборах президента Украина и Великобритания должны быть начеку и мучиться.

Дерзкое послание к обеим странам он адресовал из-за их критики политической ситуации в Российской Федерации и скандала с отравлением шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, выступая в эфире пропагандисткой программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".