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6 вересня • оновлено в 12:28
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Зеленський показав відео про поїздку на Харківщину

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
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