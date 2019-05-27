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VOLGA: FUNK в гостях у Бурчук Live

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Гості програми Ольга Лукачева та VOLGA: FUNK, яким цього місяця виповнюється три роки, подарували глядачам Бурчук Live сонячну та життєрадісну музику в силі фанк. У складі гурту 13 музикантів, кращих професіоналів країни, які грають в командах абсолютно різних напрямків – від рок-музики до хіп-хопу, а також запрошені відомі артисти, разом виконують завзятий, чесний, справжній фанк.

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Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Ольга Лукачева
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