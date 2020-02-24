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24 лютого • оновлено в 16:06
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Тривожна заява Гончарука щодо коронавірусу

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До України може просочитися коронавірус разом з пасажирами, які летять з Європи.

Таку заяву 23 лютого зробив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі телеканалу "Україна 24" на тлі спалаху небезпечного захворювання в Італії, міста якої закрито на карантин.

"Таке може бути. Ніхто не може виключити, що випадково з пасажиром, який летить з пересадками, вірус не може потрапити до України", – сказав Гончарук.

За його словами, ризик потрапляння коронавірусу до України зберігається, особливо з Китаю та інших азіатських країн. Проте для таких ситуацій працює урядовий штаб.

Також Гончарук розповів, що по відношенню до людей із рейсів, які становлять ризик поширення COVID-19, вживаються додаткові процедури контролю.

"Уряд та Україна загалом – мобілізовані. Наші служби, які відповідають за те, щоб цей вірус не потрапив на територію України – скоординовані, розуміють, що потрібно робити. Стосовно ризикованих рейсів існує додаткова процедура контролю. Фактично, по прибуттю літака здійснюється контроль температури тіла. У разі виникнення підозри на можливий прояв цього захворювання, з людиною встановлюється особливий контакт, тобто ми дивимося, наскільки вірогідною є можливість хвороби, спостерігаємо, стежимо за цією людиною", – пояснив прем'єр.

Він зазначив, що вже було кілька подібних випадків, але наявність вірусу у пасажирів не підтвердилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що через побоювання поширення коронавируса в Україні Рада національної безпеки звернувся до Кабміну з вимогою відновити роботу санепідемслужби.

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