Спекотний червень. “Суди працюють” | Альо, гараж! REBOOT #276

Спекотний червень. “Суди працюють” | Альо, гараж! REBOOT #276146
Подібний варіант розвитку подій ми прогнозували ще кілька місяців тому.
Коли в лютому 2019 Конституційний суд, у відповідь на “наполегливе прохання” наших нардепів, своїм рішенням, скасував статтю Кримінального Кодексу “про незаконне збагачення”.
І ось “черговий прогнозований неочікуванчик” від суддівської гілки влади. 25 червня, Окружний АдмінСуд Києва скасував...
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