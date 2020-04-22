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22 квітня • оновлено в 17:48
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Спалах COVID-19 у Вишневому: заражені зачинилися від поліції

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Два блоки гуртожитку в місті Вишневому Київської області, де було виявлено спалах коронавірусу COVID-19, замкнулися і не допускають до себе нікого, включаючи поліцію.

Станом на ранок 22 квітня проведено 131 тест на коронавірус, до кінця дня тести будуть зроблені решті мешканців гуртожитку. Про це в ефірі ObozTV розповів заступник міського голови Вишневого Георгій Майсурадзе.

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Він повідомив, що Нацполіція допомогла встановити загальну кількість людей, які проживають у гуртожитку на сьогодні. "Органами Національної поліції було підтверджено 184 особи, але два блоки не допускають до себе навіть представників поліції, вони замкнулися. Там є заражені. З урахуванням людей в цих блоках загальна кількість мешканців становить 210-220 осіб".

Два блоки гуртожитку в місті Вишневому Київської області забарикадувалися

Два блоки гуртожитку в місті Вишневому Київської області забарикадувалися

У понеділок, 20 квітня, було проведено 49 тестів, у результаті було виявлено 37 інфікованих. У вівторок, 21 квітня, було проведено ще 82 тести, результати очікуються. "Сьогодні буде проведено ще близько 80 тестів. До кінця цього дня протестуємо всіх", – пообіцяв чиновник.

Він розповів про те, що для допомоги людям, які опинилися в повній ізоляції, організовано гарячу лінію, де можна замовити безкоштовну доставку продуктів, медикаментів і товарів першої необхідності. Крім того, з міського бюджету постраждалим буде виділено матеріальну допомогу.

Як писав OBOZREVATEL, в гуртожитку міста Вишневе Київської області зафіксували раптовий спалах коронавірусу COVID-19. Заразилося 37 осіб, двоє померли.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Коронавірус Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Пряма трансляція
Місце
Україна Київ
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
понеслося... )))
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Кияни Кримінал

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