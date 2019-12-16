Рейтинг довіри до волонтерів не падає: герой України

Волонтерка, герой України Альона Шевцова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала, чому рейтинг довіри до президента знижується, а рейтинг волонтерів та ветеранів не падає.

"Були певні провали у комунікації з попередньою владою і це певним чином вплинуло на результати виборів, і зараз, у мене таке враження, що це якесь дежавю, але у більш серйозному прояві. Адже у президента немає комунікації з людьми, які безпосередньо розуміють те, що відбувається. Йому приносять інформацію, яка відповідає інтересам певної групи чи декількох груп людей, тому я бачу повний провал в комунікаціях. Це може стати серйозною проблемою для всієї країни, адже проблеми не вирішуються. якщо їх замовчувати", - зазначила Шевцова.

Вона також прокоментувала можливі причини такого стану речей.

"У важкі часи волонтери можуть переступити через себе і вийти захищати Україну, а не певних осіб чи групи. У волонтерів рейтинг довіри на відміну від президента не падає, а як він може впасти, якщо постійно до тебе звертається безліч людей, ти постійно допомагаєш людям", - додала волонтерка.

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