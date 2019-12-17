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17 грудня • оновлено в 17:25
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Потеплішає ще більше: прогноз погоди в Україні на 18 грудня від ObozTV

2.9т
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Зима в Україні поки затримується. Синоптики очікують, что в середу потеплішає ще на декілька градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на 18 грудня.

На заході день буде похмурим, опадів не прогнозують. Вдень на термометрах +12, вночі +4 градуси.

На півночі переважатиме сонячна і суха погода. Денний максимум +10 градусів, нічний мінімум +3.

На сході також ясно, без краплини опадів. Вдень стрілка термометра підніметься до +9, вночі опуститься до +2 градусів.

Потеплішає ще більше: прогноз погоди в Україні на 18 грудня від ObozTV

Півдню та Криму обіцяють погожий день. Температура повітря протягом дня +15, вночі +7 градусів.

У центральних областях сонце чергуватиметься з хмарами, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +10 градусів, уночі +4.

У Києві хмарно та сухо. Денний максимум +8, нічний мінімум +3 градуси.

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Як писав OBOZREVATEL, через надмірно теплий грудень в Одесі навіть розцвіла калина – приголомшливими фото поділилися у соцмережах працівники Ботанічного саду Національного університету імені Мечникова.

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Прогноз погоди Погода ObozTV Ефіри Oboz TV
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