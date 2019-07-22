Порушення на виборах і низька явка: експерт розповів, чи будуть результати виборів поставлені під сумнів

Експерт з конституційного права Богдан Бондаренко вважає, що кількість порушень, які були зафіксовані МВС, не вплинуть на остаточні результати виборів до Верховної Ради.

Він зазначив, що здебільшого порушення були зафіксовані на мажоритарних округах , проте, вони носили "буденний" характер, традиційний при виборах в Україні.

Експерт наголосив, що говорити про апатію виборців після результатів президентських виборів не доводиться. На його думку, низька явка виборців обумовлена, в першу чергу, сезонністю. За його словами, вона пов'язана як з тим, що люди знаходяться у відпустках, так і з сезонною трудовою міграцією. Він підкреслив, що представницька демократія виборів побудована таким чином, що ті, хто вважав за необхідне – прийшли. Якщо це меншість – це нічого не означає.

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