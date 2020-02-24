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24 лютого • оновлено в 16:06
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Поліція розслідує причини мітингу в Нових Санжарах

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Національна поліція намагається визначити, хто привів до штучної паніки та протестів через коронавірус у Нових Санжарах.

Таку заяву 23 лютого зробив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, передає "Громадське".

За його словами, правоохоронці аналізують візуальну інформацію, щоб визначити винних.

"Ми відстежуємо всю візуальну інформацію, аналізуємо, визначаємо тих людей, які брали участь в заходах, визначаємо, які функції вони виконували під час цього, і рухаємося в рамках слідства", – підкреслив він.

За словами Варченка, всю суспільно-важливу інформацію Нацполіція повідомлятиме громадськості.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна організувала евакуацію своїх громадян із китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.

  • На борт літака взяли 73 людини – серед них як українці, так і іноземці. Літак приземлився в аеропорту Харкова 20 лютого.

  • Евакуйованих відправили на 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів) у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

  • Однак місцеві жителі влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.

  • Самі місцеві кажуть, що нібито стали жертвами однобоких журналістських сюжетів, бездіяльності влади і двох десятків земляків, які були напідпитку.

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