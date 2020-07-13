Підсумки дня. Понеділок, 13 липня
Мовне питання у школі. Навіщо нардепи від партії "Слуга Народу" розкачують та розколюють Україну?
Шлях України в НАТО. Хто допоможе протидіяти Росії?
Смертельна аварія під Києвом. На ДТП відреагував Президент Володимир Зеленський направду, 2 липня скасовувавши кримінальну відповідальність за кермування автомобілем у нетверезому стані, яка набула чинності 1 липня.
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