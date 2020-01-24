Перший пішов: солістка групи, яка буде відкривати нацвідбір Євробачення, в ефірі ObozTV

Після минулорічного скандального національного відбору на Євробачення, в Україні оголосили імена півфіналістів національного відбору на конкурс Євробачення 2020 року і склад членів журі.

Боротися за право представити Україну на Євробаченні, яке в цьому році пройде в Нідерландах, 16 конкурсантів будуть у прямих ефірах з 8 лютого на телеканалах СТБ і "UA: Суспільне мовлення".

Гостею ефіру програми "О, Крапівіна!" стала Оля Чернишова, солістка поп групи [О], яка буде відкривати перший півфінал. До слова, гурт ставав переможцем премії "Хіт року" за версією KissFM, призером номінації "Свіжа кров" Jagermeister Music Awards, двічі ставав фіналістом APPS Music & SZIGET.

Юлія Крапівіна поговорила зі співачкою, чи готова вона до прискіпливих питань Сергія Притули і чи відповідає її група новим вимогам відбору, а саме, не мати бодай одного концерту в Росії з 2014 року.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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