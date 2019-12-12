Оцифрування послуг МВС: як відновити посвідчення водія

Заступник начальника головного сервісного центру МВС України Юрій Смольянінов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував зміни до послуг, які надає водіям МВС України та їх діджиталізацію.

"Сама процедура щодо фінансування сервісних центрів, це відбувається з державного бюджету, тому ми не формуємо ціну на послуги, які надає сервісний центр МВС. Сама послуга є безкоштовною, а сума 201 гривня - це вартість бланку посвідчення, за який сплачує водій. Сказати, чи це правильно, чи не правильно... Я думаю, що це зобов'язання держави перед громадянином. Ми намагаємося максимально уникнути корупційної складової, тому не призначали адміністраторів відповідальних за визначення причини, з якої було втрачено посвідчення", - заявив Смольянінов.

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