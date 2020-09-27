У окупантів немає установок для опріснення морської води в Криму, – гідрогеолог

У Росії немає установок для опріснення морської води, які могли б доводити її до якості питної та забезпечити нею анексований Крим.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів російський гідрогеолог Юрій Медовар. "У нас немає ефективних установок, які опріснюють воду відразу до питної кондиції", – зауважив він.

У цьому контексті він повідомив, що до окупації Криму Росією Північно-Кримським каналом на півострів подавалося 1,5 кубокілометри води на рік. "Це дуже великий обсяг. Опріснювачами таку кількість компенсувати неможливо", – заявив Медовар.

Він також звернув увагу на те, що опріснювачі морської води вкрай енергоємні. За оцінками гідрогеолога, для забезпечення їх роботи може не вистачити потужності енергомосту, який окупанти перекинули до Криму.

"Я боюся, якщо включити все опріснювальні установки, то не вистачить. Одна справа – поставити опріснювач у себе вдома, а інша – опріснювати в промислових масштабах", – пояснив він.

Повну версію бліцінтерв'ю з Юрієм Медоваром скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, в анексованому Криму гостра нестача прісної води. Окупаційна влада була змушена обмежити подачу води. Вона заявила, що зможе забезпечити півострів водою за допомогою буріння нових свердловин. Також розглядають варіант опреснением морської води.

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