Матюкаться на здоров'я, або комусь знову “чорти мерещаться” | Альо, гараж! REBOOT #280 191

Ну нарешті, хоча одна приємна новина за останні кілька тижнів.

Пані Супрун, наша ВО Міністра Охорони Здоров’я, таки прокоментувала ідею парламентарів провести “дематюкізацію Української мови”. Так і каже , МОЗ - рекомендує. Лайтеся на здоров’я. А тим часом Пану Парубію знову “мерещаться чорти”...

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