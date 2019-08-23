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Кругообіг російських журналістів в українському медійному просторі

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У предпразнічную тиждень, напередодні Дня Незалежності, відразу дві новини сколихнули українську медійне середовище: на початку тижня про переїзд в Україну повідомив Ілля Жегулев, раніше порушував українське законодавство і незаконно перетинав державний кордон України, а вчора про свій відхід з ТВ-каналу "Прямий" (а можливо і з тележурналістики) оголосив Євген Кисельов.

Це не єдині російські журналісти, які слідом за опоозіціоннимі політиками, після 2014 року потягнулися в Україні. Хоча, треба відзначити, що деякі з них приїхали працювати в Укіев ще задовго до анексії Криму та окупації частини території Донеччини. Але за багато років, так і не захотіли вивчити українську мову.

Хто вони, на які ЗМІ працювали, які ідеї і думки відкрито висловлювали, згадуємо сьогодні в програмі.

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