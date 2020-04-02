Смерті в пологових будинках Івано-Франківська: в зоні ризику опинилися 400 медпрацівників

У зв'язку зі смертю трьох жінок через коронавірусну інфекцію в міському та обласному пологових будинках Івано-Франківська проводиться масове тестування на COVID-19 медичного персоналу та пацієнтів.

"Найгірше, що сьогодні лікарі як обласного, так і міського пологового будинку також із підозрою на коронавірус. Тому ми проводимо масове тестування, спочатку експрес-тестами", – заявив в ефірі ObozTV мер Івано-Франківська Руслан Марцинків.

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За його словами, в групі ризику близько 400 медпрацівників. Експрес-тести проводяться всім, хто прибуває до пологових будинків, і всім, хто там перебуває. У міському пологовому будинку організований ізольований родзал, в якому наразі утримується жінка "в стані середньої тяжкості" з підтвердженим зараженням коронавірусом. Є й обсерваційне відділення, повідомив мер міста.

Оскільки "експрес-тести не на 100% достовірні", найбільша проблема, за словами міського голови, полягає в тому, що в області роблять дуже мало ПЛР-тестів. "На всю область усього 20 тестів. Але проблема не в ПЛР-системах, а в тому, що треба передавати повноваження іншим лабораторіям. ПЛР-тестування має стати більш масовим", – сказав він.

Мер також повідомив, що з 2 квітня в'їзд у місто обмежений, на блокпостах у всіх, хто в'їжджає, вимірюють температуру тіла. За один неповний день роботи двом жителям міста було рекомендовано звернутися до лікаря через несуттєве підвищення температури, "чотири людини розвернули і рекомендували поїхати в район і обстежитися. Тих, кого потрібно було госпіталізувати, сьогодні не було", – розповів Марцинків.

Як писав OBOZREVATEL, в Івано-Франківську померла 37-річна породілля. Смерть наступила наступного дня після того, як вона народила дівчинку. Тест на коронавірус показав позитивний результат лише посмертно. Вона стала третьою жертвою коронавірусу в пологових будинках міста.

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