В Україні залишилася одна область без коронавірусу: в ОДА розкрили секрет

У Миколаївській області, де не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19, наразі не планують закривати кордони області та міст.

Обмеження запроваджені лише для міста Южноукраїнськ, де розташований об'єкт критичної інфраструктури – АЕС. Про це в ефірі ObozTV розповів голова Миколаївської ОДА Олександр Стадник.

Відповідаючи на запитання, в чому секрет відсутності заражених в області, він сказав: "Ніякого секрету немає. Ми працюємо на випередження. Почали працювати ще з січня. Завдяки підтримці президента і уряду ми зробили кроки на випередження, які сьогодні дали результат. Ми проводимо дуже серйозну інформаційну політику щодо карантинних заходів. Щодня ми на зв'язку з районами".

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Ми робимо акцент на карантинних заходах. Доносимо інформацію до людей, щоб вони максимально дотримувалися правил карантину, залишалися вдома". В області закрито більшість ринків, "працюють лише кілька ринків, бо людям потрібно десь закуповувати продукти харчування", – розповів чиновник.

"Відпрацьовуємо додаткові заходи, які мають волонтерське коріння, щодо підтримки медиків та інших працівників критичної інфраструктури", – додав він.

Як повідомив Стадник, "станом на 16:00 3 квітня було лабораторно обстежено 58 осіб, які звернулися по допомогу. 53 особи мають негативний результат". Він уточнив, що ретельно перевіряються всі випадки пневмонії.

Чиновник запевнив, що в області не мають наміру приховувати реальну статистику і зацікавлені виявляти випадки зараження, якщо такі будуть.

Нагадаємо, станом на 4 квітня Миколаївська область залишається єдиним регіоном України, де не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом. З 16 березня в області було введено облік жителів, які прибули з-за кордону і різними шляхами повернулися в місця постійного проживання.

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 4 квітня в Україні зареєстровано 1096 випадків зараження коронавірусом. Лідирує Чернівецька область – там коронавірус виявлений у 206 осіб.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram