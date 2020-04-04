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4 квітня • оновлено в 18:20
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В Україні залишилася одна область без коронавірусу: в ОДА розкрили секрет

17.2т
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У Миколаївській області, де не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19, наразі не планують закривати кордони області та міст.

Обмеження запроваджені лише для міста Южноукраїнськ, де розташований об'єкт критичної інфраструктури – АЕС. Про це в ефірі ObozTV розповів голова Миколаївської ОДА Олександр Стадник.

Відповідаючи на запитання, в чому секрет відсутності заражених в області, він сказав: "Ніякого секрету немає. Ми працюємо на випередження. Почали працювати ще з січня. Завдяки підтримці президента і уряду ми зробили кроки на випередження, які сьогодні дали результат. Ми проводимо дуже серйозну інформаційну політику щодо карантинних заходів. Щодня ми на зв'язку з районами".

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"Ми робимо акцент на карантинних заходах. Доносимо інформацію до людей, щоб вони максимально дотримувалися правил карантину, залишалися вдома". В області закрито більшість ринків, "працюють лише кілька ринків, бо людям потрібно десь закуповувати продукти харчування", – розповів чиновник.

"Відпрацьовуємо додаткові заходи, які мають волонтерське коріння, щодо підтримки медиків та інших працівників критичної інфраструктури", – додав він.

Як повідомив Стадник, "станом на 16:00 3 квітня було лабораторно обстежено 58 осіб, які звернулися по допомогу. 53 особи мають негативний результат". Він уточнив, що ретельно перевіряються всі випадки пневмонії.

Чиновник запевнив, що в області не мають наміру приховувати реальну статистику і зацікавлені виявляти випадки зараження, якщо такі будуть.

Нагадаємо, станом на 4 квітня Миколаївська область залишається єдиним регіоном України, де не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом. З 16 березня в області було введено облік жителів, які прибули з-за кордону і різними шляхами повернулися в місця постійного проживання.

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 4 квітня в Україні зареєстровано 1096 випадків зараження коронавірусом. Лідирує Чернівецька область – там коронавірус виявлений у 206 осіб.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Ексклюзив Коронавірус Карантин в Україні Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Пряма трансляція
Місце
Україна Миколаїв
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Комментарии на сайте не модерированы
Шевченко Олександр
Шевченко Олександр
А ще Миколаївська ОДА керує рухом малих планет і перетворює свинець на золото.
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Тарас Бор
Тарас Бор
А может потому,что туда не вернулось минимальное количество гастарбайтеров из Европы?
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Букет Красивый
Букет Красивый
Где Алисия Варгес?
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2 из 4 ответов | показать все
Букет Красивый
Букет Красивый
Букет Красивый, Калай пууц. Оть блув сампху. Й. Иоййу куц
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0
1
Букет Красивый
Букет Красивый
Букет Красивый, хамбла?
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0
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