Джерело антиоксидантів і цінних мікроелементів: дієтолог розповіла про правильний вибір риби

Дієтолог Людмила Гончарова зазначила, що українці мають переходити на здорове харчування і включати в свій раціон якомога більше риби. За її словами, бажано щоб риба була присутня у нас на столі 2-4 рази на тиждень. Вона зазначила, що елітні види риб дорадо, форель, лосось, або тріску може замінити рекордсмен з корисності – бюджетний минтай, який є натуральним антиоксидантом і містить багато цінних мікроелементів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!