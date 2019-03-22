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Джерело антиоксидантів і цінних мікроелементів: дієтолог розповіла про правильний вибір риби

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Дієтолог Людмила Гончарова зазначила, що українці мають переходити на здорове харчування і включати в свій раціон якомога більше риби. За її словами, бажано щоб риба була присутня у нас на столі 2-4 рази на тиждень. Вона зазначила, що елітні види риб дорадо, форель, лосось, або тріску може замінити рекордсмен з корисності – бюджетний минтай, який є натуральним антиоксидантом і містить багато цінних мікроелементів.

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