День Гідності та Свободи: із чого починався Євромайдан

Революція Гідності почалася в 2013 році.

Шість років потому не тільки за кордоном, та навіть у Києві багато хто вважає, що першопричиною був розгін протестувальників "Беркутом" у ніч на 30 листопада, відомий як "Кривава ялинка".

Насправді ж протести почалися ще 21 листопада і ніхто тоді не називав їх революцією. На шосту річницю цих подій, OBOZREVATEL підготував хронологію днів 2013 року, які змінили Україну і світ назавжди.

21 листопада – відмова підписати асоціацію з ЄС і заклик Мустафи Найєма

Підписати Угоду про асоціацію України з ЄС Віктор Янукович обіцяв ще у лютому 2013-го і це активно обговорювалося в суспільстві і ЗМІ протягом усього року. Але 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до підписання документа, при цьому заявивши про необхідність відновити діалог із Російською Федерацією і Митним союзом.

Скандальне рішення викликало обурення серед українців і незабаром у Facebook з'явився пост журналіста Мустафи Найєма.

Гаразд, давайте серйозно. Ось хто сьогодні до півночі готовий вийти на Майдан? Лайки не враховуються. Тільки коментарі під цим постом зі словами "Я готовий". Як тільки набереться більше тисячі, будемо організовуватися

Пізніше, приблизно о 20:30, Мустафа Найєм опублікував заклик, який став знаменитим і, як прийнято вважати, став офіційним початком Євромайдану.

При цьому основним засобом спілкування для протестувальників став Twitter – у першу чергу завдяки тому, що вимагав дуже мало трафіку – це стало ключовою перевагою для мобільного інтернету тих років. Саме в цій соцмережі вже 21 листопада хештег #євромайдан вийшов в українські, а пізніше і в світові тренди.

У перший день на Майдані було близько півтори тисячі протестувальників. Пізніше, в той же вечір до київського протесту приєднався і Львів, але і там мітингувальників набралося порівняно небагато.

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