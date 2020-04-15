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15 квітня • оновлено в 20:36
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Карантин в Україні можуть продовжити до травня: нардеп розповіла, кому вигідна ізоляція

7.3т
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Жорсткий карантин в Україні в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID -19 може бути продовжений до середини травня, так як дії уряду з подолання поширення інфекції не можна назвати ефективними.

Продовження карантину може свідчити про спробу окремого табору у владі перетворити Україну на поліцейську державу. Таку думку в ефірі ObozTV висловила голова парламентського комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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"Судячи по сигналах, що надходять з уряду, є намір продовжувати карантин. Підозрюю, що жорсткий карантин може бути продовжений до середини травня. Одночасно уряд не застосовує достатньої кількості заходів для того щоб збільшувати тестування так, як це відбувалося в інших країнах", – заявила вона.

У цьому контексті нардепка нагадала про те, що тиждень тому в Україні було проведено 6 тисяч тестів, в Білорусі – 40 тисяч, а в Польщі 80 тисяч. "Це означає, що ми недостатньо тестуємо тих, хто приїжджає з-за кордону", – переконана вона.

Так, за словами Климпуш-Цинцадзе, за період з 29 березня по 10 квітня в Україну повернулося близько 80 тисяч українських громадян, при цьому на обсервацію була відправлена лише 1 тисяча. "Всі, хто проходять наш кордон із заходу, не залишаються на обсервації, а просто йдуть по домівках, ніяких додаткових обмежень для них не встановлено", – зауважила вона.

Карантин в Україні може бути продовжений до середини травня

Карантин в Україні може бути продовжений до середини травня

Виходячи з цього нардепка прийшла до висновку, що певні сили в країні мають "апетити" на продовження жорсткого карантину.

"Те, що окремий табір наполягає на продовженні такого жорсткого заборонного карантину означає, що в черговий раз є сили, які намагаються максимально урізати права і свободи громадян і під приводом так званої боротьби з пандемією максимально намагаються ввести поліцейську державу в Україні", – заявила вона.

Як писав OBOZREVATEL, 15 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що всього за добу захворюваність коронавірусом в Україні збільшилася на 11,2%, що є антирекордом. Тому говорити про відмову від карантину поки що передчасно.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Карантин в Україні Коронавірус Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Пряма трансляція
Особа
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
за це!стояв майдан!
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